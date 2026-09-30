Bubsheim

Jugendlicher stürzt mit Motorrad und stirbt

Eine Gruppe mit Motorrädern ist auf einer Landstraße unterwegs. Plötzlich stürzt einer der Fahrer und rutscht über die Straße. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Das Motorrad des 19-Jährigen ging nach dem Zusammenstoß in Flammen aufgegangen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Das Motorrad des 19-Jährigen ging nach dem Zusammenstoß in Flammen aufgegangen. (Symbolbild)

Bubsheim (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Tuttlingen tödlich verunglückt. Der Jugendliche war am Dienstagabend mit zwei anderen Bikern unterwegs, als er bei Bubsheim stürzte und in den Gegenverkehr rutschte, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 19-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Die 62 Jahre alte Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Maschine des Jugendlichen fing nach dem Aufprall Feuer und brannte komplett aus, wie es weiter hieß. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die späten Abendstunden an.

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