Junge auf Kinderfahrrad angefahren und schwer verletzt

Sigmaringendorf (dpa/lsw) - Ein siebenjähriger Junge, der auf seinem Kinderfahrrad unterwegs war, ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war in einem Wohngebiet in Sigmaringendorf (Landkreis Sigmaringen) unterwegs und geriet nach Polizeiangaben in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß das Fahrrad des Jungen frontal mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammen.