Unfall in Wohngebiet

Junge auf Kinderfahrrad angefahren und schwer verletzt

Mitten in einem Wohngebiet wird ein Siebenjähriger beim Radfahren schwer verletzt. Wie es dazu kam und wie die Familie unterstützt wird.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Siebenjährigen in eine Klinik. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Siebenjährigen in eine Klinik. (Archivbild)

Sigmaringendorf (dpa/lsw) - Ein siebenjähriger Junge, der auf seinem Kinderfahrrad unterwegs war, ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war in einem Wohngebiet in Sigmaringendorf (Landkreis Sigmaringen) unterwegs und geriet nach Polizeiangaben in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß das Fahrrad des Jungen frontal mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Siebenjährigen in eine Klinik. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des Kindes.

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