Versuchter Totschlag?

Junge stürzt von Brücke - Zeugensuche bei «Aktenzeichen XY…»

Bis zu 5.000 Euro Belohnung: Worum es bei dem Fall aus Karlsruhe geht, den das ZDF nun vorstellt. Und worauf die Ermittler hoffen.

Mit Hilfe der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» suchen die Ermittler nach Zeugen für einen Brückensturz in Karlsruhe. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Mit Hilfe der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» suchen die Ermittler nach Zeugen für einen Brückensturz in Karlsruhe. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehr als anderthalb Jahre nach dem lebensgefährlichen Sturz eines Jugendlichen von einer Brücke in Karlsruhe suchen die Ermittler mit Hilfe der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» nach Zeugen. Das Geschehen um den damals 15-Jährigen, den mindestens ein Mensch von der Brücke gestoßen haben soll, wird am Mittwoch (ab 20.15 Uhr) im ZDF in Form eines Studiofalls präsentiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft ankündigten. 

Für die Kriminalpolizei seien jegliche Hinweise relevant, die zur Aufklärung des Geschehens Anfang Februar 2025 beitragen können. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Identifizierung und/oder Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen, eine Belohnung von bis zu 5.000 Euro ausgelobt.

Opfer längere Zeit im Koma

Der Teenager war an einem Sonntagabend von der Brücke etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Mehrere Verkehrsteilnehmer fanden den Jungen damals laut Polizei auf einer Straße unterhalb der Brücke. Sie verständigten die Beamten. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Aufgrund der Verletzungen konnte er sich zu dem Vorfall zunächst nicht äußern. Der Jugendliche lag längere Zeit im Koma, wie die Staatsanwaltschaft vor einiger Zeit mitgeteilt hatte. Mittlerweile soll es ihm besser gehen. 

16 Monate nach dem Vorfall informierten die Behörden über Hinweise, nach denen das Opfer - möglicherweise nach einer körperlichen Auseinandersetzung - von mindestens einer Person von der Brücke gestoßen worden sei. Die Behörden ermitteln demnach nunmehr wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
16 Monate nach Brückensturz von Junge - Verbrechen vermutet
Belohnung für Hinweise

16 Monate nach Brückensturz von Junge - Verbrechen vermutet

Zeugen finden im Februar 2025 den damals 15-Jährigen lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke in Karlsruhe. Welche Belohnung die Staatsanwaltschaft nun für Hinweise ausgesetzt hat.

17.06.2026

«Aktenzeichen XY» behandelt diese Fälle aus dem Südwesten
Ungelöste Fälle

«Aktenzeichen XY» behandelt diese Fälle aus dem Südwesten

Wenn Rudi Cerne am Mittwoch wieder Hinweise zu ungelösten Krimi-Fällen sucht, geht es auch um zwei Taten aus Baden-Württemberg. Beide liegen mehr als ein Jahr zurück. Und es kann eine Belohnung geben.

25.02.2026

Hinweise zu Koffer mit Leiche nach «Aktenzeichen XY»-Sendung
Ermittlungen laufen

Hinweise zu Koffer mit Leiche nach «Aktenzeichen XY»-Sendung

Ein Koffer, eine vermisste Frau und viele offene Fragen: Ermittler aus Filderstadt hofften auf Hinweise von TV-Zuschauern - und tatsächlich meldeten sich Zuschauer.

18.09.2025

Leiche in Koffer wird Thema bei «Aktenzeichen XY»
Ermittlungen laufen

Leiche in Koffer wird Thema bei «Aktenzeichen XY»

Ein Koffer, eine vermisste Frau und viele offene Fragen: Jetzt hoffen Ermittler aus Filderstadt auf Hinweise von TV-Zuschauern.

17.09.2025

Polizei sucht nach Brückensturz eines 15-Jährigen Zeugen
Notfälle

Polizei sucht nach Brückensturz eines 15-Jährigen Zeugen

Warum stürzt ein Junge in Karlsruhe von einer Brücke? Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Der Zustand des 15-Jährigen ist noch immer kritisch.

04.02.2025