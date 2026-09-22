Attacke im Nahverkehr

Junger Mann geht mit Pfefferspray auf Busfahrer los

In Stuttgart steht ein Mann auf einer Straße - und im Weg eines Busses. Und dann attackiert er den Fahrer.

Ein Busfahrer ist in Stuttgart mit Pfefferspray besprüht worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Busfahrer ist in Stuttgart mit Pfefferspray besprüht worden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein junger Mann soll in Stuttgart einen Busfahrer mit Pfefferspray besprüht haben. Der Fahrer sei dadurch leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 19-jährige mutmaßliche Täter soll sich am frühen Morgen mit zwei Begleitern auf der Fahrbahn und damit im Weg des Linienbusses befunden haben. Der Fahrer soll die drei aufgefordert haben, von der Fahrbahn zu gehen. Darauf soll der Verdächtige in den Bus gekommen, den Fahrer beleidigt und dann mit dem Pfefferspray besprüht haben. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bekamen das mit und hielten den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und kam in Beseitigungsgewahrsam. Diese Maßnahme kann die Polizei einsetzen, wenn von Verdächtigen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen könnte. Den 19-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

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