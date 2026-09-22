Junger Mann geht mit Pfefferspray auf Busfahrer los

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein junger Mann soll in Stuttgart einen Busfahrer mit Pfefferspray besprüht haben. Der Fahrer sei dadurch leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 19-jährige mutmaßliche Täter soll sich am frühen Morgen mit zwei Begleitern auf der Fahrbahn und damit im Weg des Linienbusses befunden haben. Der Fahrer soll die drei aufgefordert haben, von der Fahrbahn zu gehen. Darauf soll der Verdächtige in den Bus gekommen, den Fahrer beleidigt und dann mit dem Pfefferspray besprüht haben. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bekamen das mit und hielten den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.