Kriminalität

Darmstadt: Junger Mann mutmaßlich mit Softair-Waffe beschossen

An einer Bushaltestelle in Darmstadt wird ein 21-Jähriger vermutlich mit einer Softair-Waffe verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls in der Nacht auf Sonntag.

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Darmstadt. (dpa/lhe) Ein junger Mann soll in Darmstadt mit einer Softair-Waffe beschossen und leicht verletzt worden sein. Der 21-Jährige habe in der Nacht auf Sonntag an einer Bushaltestelle gestanden, teilte die Polizei mit. Dort habe ihn vermutlich das Projektil einer Softair-Waffe getroffen. «Der Mann gab an, dass im Moment der Verletzung ein mit zwei Personen besetzter Roller an ihm vorbeifuhr», hieß es.

Eine der beiden Personen soll mehrfach auf den 21-Jährigen geschossen und ihn leicht oberhalb des Auges verletzt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

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