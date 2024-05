Junger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bad Camberg (dpa/lhe) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) schwer verletzt worden. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er am Donnerstagabend auf einer Landstraße in Richtung Hasselbach in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Jugendliche prallte gegen die Schutzplanke und fiel auf die Straße, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag mitteilte. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer kümmerte sich um den Verletzten, bis er in ein Krankenhaus gebracht wurde.