Suche mit Drohne

Kabel an Mobilfunkmast durchtrennt - Polizei ermittelt

Mehrere Kabel an einem Mobilfunkmast werden durchtrennt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und sucht mit einer Drohne nach Verdächtigen. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Franziska Kraufmann/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Emmendingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben mehrere Kabel an einem Mobilfunkmast in Emmendingen durchtrennt. Nach Polizeiangaben wird aufgrund der Spurenlage derzeit davon ausgegangen, dass das mit Absicht gemacht wurde.

Ein ausgelöster Alarm an der Anlage alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung hätten Beamte die durchtrennten Kabel festgestellt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben den Angaben zufolge bislang ohne Ergebnis. Dabei sei unter anderem eine Polizeidrohne zum Einsatz gekommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

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