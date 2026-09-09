Känguru aus Gehege ausgebüxt - Besitzer suchen Wald ab

Kirchheim am Ries (dpa) - Ein Känguru ist aus einem Privatgehege ausgebrochen und hüpft nun durch einen Wald am Rand der Schwäbischen Alb. Die Besitzer versuchen, das Tier wieder einzufangen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie hatten am Morgen bemerkt, dass das Känguru aus seinem Gehege verschwunden war, und die Beamten alarmiert. Das Tier halte sich in einem Wald nahe einer Landstraße bei Kirchheim am Ries im Ostalbkreis auf, sagte der Sprecher. Zwischenzeitlich war auch die Polizei in dem Waldstück nahe der bayerischen Grenze im Einsatz. Da sich der Ausreißer jedoch im Wald aufhält und keine Straßen betroffen waren, zogen die Beamten nach einiger Zeit wieder ab.