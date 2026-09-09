Aufregung auf Schwäbischer Alb

Känguru aus Gehege ausgebüxt - Besitzer suchen Wald ab

Ein ungewöhnlicher Ausreißer hält seine Besitzer auf Trab: Ein Känguru ist aus seinem Gehege entwischt und in einem Wald verschwunden. Die Suche nach dem Tier dauert an.

Wegen des ausgebüxten Kängurus war auch die Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Oliver Dietze/dpa
Wegen des ausgebüxten Kängurus war auch die Polizei im Einsatz. (Symbolbild)

Kirchheim am Ries (dpa) - Ein Känguru ist aus einem Privatgehege ausgebrochen und hüpft nun durch einen Wald am Rand der Schwäbischen Alb. Die Besitzer versuchen, das Tier wieder einzufangen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie hatten am Morgen bemerkt, dass das Känguru aus seinem Gehege verschwunden war, und die Beamten alarmiert. Das Tier halte sich in einem Wald nahe einer Landstraße bei Kirchheim am Ries im Ostalbkreis auf, sagte der Sprecher. Zwischenzeitlich war auch die Polizei in dem Waldstück nahe der bayerischen Grenze im Einsatz. Da sich der Ausreißer jedoch im Wald aufhält und keine Straßen betroffen waren, zogen die Beamten nach einiger Zeit wieder ab.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Entlaufenes Pony auf der Straße sorgt für Polizeieinsatz
Tier rennt in Waldstück

Entlaufenes Pony auf der Straße sorgt für Polizeieinsatz

Autofahrer melden bei der Polizei ein ausgebüxtes Pony, das auf einer Straße umherläuft. Doch als die Polizei ankommt, macht sich das Tier auf und davon. Wer das Pferd eingefangen hat.

27.05.2026

Ausreißer auf Autobahn - Polizei fängt entlaufenen Pfau ein
Tierische Autobahn

Ausreißer auf Autobahn - Polizei fängt entlaufenen Pfau ein

Die Polizei jagt auf der Autobahn einem entlaufenen Tier hinterher. Dieses entpuppt sich als Pfau. Was der exotische Ausreißer erlebt und wie sein Abenteuer endet.

20.03.2026

Känguru büxt aus Zirkus aus und wird von Auto angefahren
Aalen

Känguru büxt aus Zirkus aus und wird von Auto angefahren

Ein Känguru auf Abwegen: Plötzlich hüpft das Tier durch Aalens Straßen und sorgt für Aufregung im Verkehr. Wie es zu dem wilden Abenteuer kam.

29.12.2025

Grasellenbacher Ausreißer-Känguru Ragnar ist wieder zu Hause
Grasellenbach

Grasellenbacher Ausreißer-Känguru Ragnar ist wieder zu Hause

Das Känguru-Männchen war ausgebüxt und wurde mitten in der Nacht von der Polizei an einer Bushaltestelle "aufgegriffen".

18.10.2024

Tiere

Känguru Jack: Nach Ausbruch aus Schwarzwaldzoo verschwunden

30.06.2023