Fußball

Kaiserslautern leiht Stürmer Yardimci aus Hoffenheim aus

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Offensive mit dem türkischen Stürmer Erencan Yardimci. Der 24-Jährige stand in der vergangenen Saison für einen Ligakonkurrenten auf dem Platz.

Erencan Yardimci (l) wechselt leihweise zum 1. FC Kaiserslautern. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Erencan Yardimci (l) wechselt leihweise zum 1. FC Kaiserslautern. (Archivbild)

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Stürmer Erencan Yardimci läuft in der kommenden Saison für den 1. FC Kaiserslautern auf. Der 24-Jährige kommt per Leihe vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim, wie der FCK in einer Mitteilung verkündete. 

«Mit seiner Schnelligkeit und seiner Laufstärke sowie seiner intensiven Spielweise passt Erencan sehr gut zu unserem Spiel und bereichert unsere Offensive, was uns mehr Flexibilität gibt», sagte Kaiserslauterns Sportdirektor Marcel Klos. 

Zuvor wurde der Türke von Hoffenheim an den österreichischen Erstligisten Sturm Graz und Lauterns Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Für die Braunschweiger erzielte Yardimci in der vergangenen Saison fünf Tore in 32 Einsätzen. Ausgebildet wurde der Stürmer bei Galatasaray Istanbul, ehe er im Sommer 2024 nach Deutschland zur TSG Hoffenheim wechselte.

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