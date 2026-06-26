Fußball-Bundesliga

Paderborn leiht Torwart Noll aus Hoffenheim aus

Auf die Dienste des ausgeliehenen Stuttgarters Dennis Seimen kann der SCP nicht mehr zählen. Daher bessert der Bundesliga-Aufsteiger auf der Torwart-Position nach - wieder mit einem Leihspieler.

Nahuel Noll in Aktion - bald für den SC Paderborn. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Nahuel Noll in Aktion - bald für den SC Paderborn. (Archivbild)

Paderborn (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den 23 Jahre alten Torwart Nahuel Noll vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim ausgeliehen. Die Ostwestfalen reagierten damit auf die Rückkehr des ausgeliehenen Aufstiegstorwarts Dennis Seimen zum VfB Stuttgart. 

Noll war in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 im Einsatz. Für die Niedersachsen absolvierte der gebürtige Münchener 34 Ligapartien sowie ein Spiel im DFB-Pokal.

«Nahuel hat in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau viel Spielpraxis gesammelt und gezeigt, dass er über enorme Qualitäten verfügt. Sein Spiel mit dem Ball am Fuß ist hervorragend, zudem besticht er durch eine sehr gute Ausstrahlung und Strafraumbeherrschung», sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange in der Vereinsmitteilung.

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