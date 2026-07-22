«Schlechte Nachrichten»: Stuttgarts Torwart Seimen fällt aus

Stuttgart (dpa) - Torwart-Talent Dennis Seimen hat sich im Mannschaftstraining des VfB Stuttgart verletzt und muss sein angestrebtes Bundesliga-Debüt verschieben. Der 20-Jährige fällt mit einer Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite für rund zwei Monate bis Ende September aus, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte.

Nach dem Aufstieg in die erste Liga mit dem SC Paderborn soll Seimen als Nachfolger von Nationaltorwart Alexander Nübel beim Champions-League-Teilnehmer aus Stuttgart zur neuen Nummer eins aufsteigen.

Aus Bundesliga-Debüt wird nichts

Sein erstes Pflichtspiel für das Bundesliga-Team des VfB hätte voraussichtlich am 21. August im DFB-Pokal bei Hansa Rostock angestanden. Seine Bundesliga-Premiere wäre vermutlich eine Woche später das Auswärtsspiel zum Saison-Auftakt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München gewesen.

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«Dennis hat in Paderborn eine fantastische Saison gespielt. Er ist kein Experiment, sondern wir trauen ihm die Rolle als Nummer eins aus voller Überzeugung zu», hatte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Ende Mai der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Eigengewächs Seimen kehrte von seiner Leihe zu den Schwaben zurück, nachdem er eine wichtige Rolle beim Aufstieg der Paderborner übernommen hatte. Die Stuttgarter hatten zuvor Nübel vom FC Bayern München für insgesamt drei Jahre ausgeliehen, der 29-Jährige wechselte zu Besiktas Istanbul.

VfB diskutiert Torhüter-Transfer

Wegen des Ausfalls von Seimen erwägt der VfB jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. «Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen», sagte Wohlgemuth laut Vereinsmitteilung. «Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.». Zum Kader zählen noch die Torhüter Fabian Bredlow und Stefan Drljaca.