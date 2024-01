Kaltes und wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Für die kommenden Tage können sich die Menschen in Hessen auf kalte Temperaturen und teilweise sonniges Wetter einstellen. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herrschen am Mittwoch Temperaturen zwischen minus vier und plus ein Grad. Vereinzelte Wolken im Süden weichen im Tagesverlauf der Sonne. In der Nacht zum Donnerstag wird es mit bis zu minus zwölf Grad frostig kalt.