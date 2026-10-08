Heizen mit Holz

Kaminzeit startet – Nachfrage nach Brennholz weiter hoch

Die Brennholzsaison im hessischen Staatswald läuft. Wie HessenForst das Angebot steuert und weshalb vor allem Holz aus Pflegemaßnahmen angeboten wird.

Bei dem Brennholz aus dem Staatsforst handelt es sich um Holz, das laut HessenForst bei Durchforstungs- und Pflegemaßnahmen anfällt. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Bei dem Brennholz aus dem Staatsforst handelt es sich um Holz, das laut HessenForst bei Durchforstungs- und Pflegemaßnahmen anfällt. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – und in vielen Haushalten beginnt die Zeit der Kaminöfen. Im hessischen Staatswald läuft die neue Brennholzsaison bereits. Die Nachfrage ist nach Angaben des Landesbetriebs HessenForst weiterhin hoch. 

Privatkunden können ihr Brennholz den Angaben zufolge über eigens eingerichtete Online-Formulare bei den zuständigen Forstämtern anfragen. Die verfügbaren Mengen werden abhängig vom jeweiligen Arbeitsfortschritt fortlaufend online bereitgestellt. Dabei handelt es sich nach Angaben von HessenForst vor allem um Holz aus Durchforstungs- und Pflegemaßnahmen. Zusätzlich werde Altholz entnommen, um die Verjüngung des Waldes zu fördern. 

Beim Preis hat sich Buchenholz in den vergangenen Jahren deutlich verteuert. Für einen Festmeter Buche, gerückt am Weg, verlangte HessenForst 2020 und 2021 jeweils 62 Euro brutto. 2022 stieg der Preis auf 85 Euro, 2023 auf 90 Euro. Seit 2024 liegt er bei 85 Euro und damit auch 2026 auf diesem Niveau.

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HessenForst verkauft allerdings kein ofenfertiges Brennholz. Über die örtlichen Forstämter können Endkunden unter anderem Stammabschnitte kaufen; größere Mengen gehen an Brennholzhändler. Wer sich sein fertiges Brennholz von einem Händler liefern lässt, wird ebenfalls feststellen, dass die Preise in den vergangenen Jahren angezogen haben.

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