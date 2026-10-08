Kaminzeit startet – Nachfrage nach Brennholz weiter hoch

Kassel (dpa/lhe) - Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – und in vielen Haushalten beginnt die Zeit der Kaminöfen. Im hessischen Staatswald läuft die neue Brennholzsaison bereits. Die Nachfrage ist nach Angaben des Landesbetriebs HessenForst weiterhin hoch.

Privatkunden können ihr Brennholz den Angaben zufolge über eigens eingerichtete Online-Formulare bei den zuständigen Forstämtern anfragen. Die verfügbaren Mengen werden abhängig vom jeweiligen Arbeitsfortschritt fortlaufend online bereitgestellt. Dabei handelt es sich nach Angaben von HessenForst vor allem um Holz aus Durchforstungs- und Pflegemaßnahmen. Zusätzlich werde Altholz entnommen, um die Verjüngung des Waldes zu fördern.

Beim Preis hat sich Buchenholz in den vergangenen Jahren deutlich verteuert. Für einen Festmeter Buche, gerückt am Weg, verlangte HessenForst 2020 und 2021 jeweils 62 Euro brutto. 2022 stieg der Preis auf 85 Euro, 2023 auf 90 Euro. Seit 2024 liegt er bei 85 Euro und damit auch 2026 auf diesem Niveau.

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