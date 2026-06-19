Kammerknecht soll Waldhof-Abwehr verstärken

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim hat mit Claudio Kammerknecht einen neuen Defensivspieler verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom Zweitligisten Dynamo Dresden zu den Kurpfälzern. In der abgelaufenen Saison kam er auf zwölf Einsätze in der 2. Liga. Der gebürtige Emmendinger spielt seit 2024 auch für die Nationalmannschaft Sri Lankas, für die er bisher zehn Länderspiele absolviert hat.

«Wir freuen uns sehr, dass sich Claudio nach wirklich guten Gesprächen für uns entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass er uns dabei helfen wird, für mehr defensive Stabilität zu sorgen», sagte Waldhofs Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. Auch Kammerknecht freut sich auf seine neue Aufgabe: «Ich bin sehr glücklich, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof unterschreiben zu können. Nach vier Jahren in Dresden ist diese Aufgabe in Mannheim für mich besonders reizvoll. In den Gesprächen hat man gespürt, dass sich hier etwas entwickelt.»