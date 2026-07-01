3. Fußball-Liga

Waldhof-Neustart: Mannschaft nimmt unter Mota Formen an

Sieben Stammspieler sind weg, einige Neuzugänge trainieren schon mit: Waldhof Mannheim will unter Mota die kommende Saison erfolgreicher gestalten.

Rui Mota (links) absolvierte mit Mannheim seine erste Einheit. Foto: Christian Gerards/dpa
Rui Mota (links) absolvierte mit Mannheim seine erste Einheit.

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der neue Trainer Rui Mota begrüßte bis auf die Langzeitverletzten Lucien Hawryluk, Jascha Brandt und Adama Diakhaby den kompletten Kader. Vor rund 200 Fans absolvierten auch die Neuzugänge Claudio Kammerknecht (Dynamo Dresden), Noah Sarenren Bazee (Arminia Bielefeld) und Julian Ulbricht (SV Meppen) ihre erste Einheit für die Blau-Schwarzen.

Die Kaderplanung ist nach Angaben von Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber allerdings noch nicht abgeschlossen. Nachdem der Waldhof am Dienstag bereits Innenverteidiger Moritz Polte vom Regionalligisten BFC Dynamo verpflichtet hatte, kündigte Zuber weitere Transferaktivitäten an. Nach dem Abgang von sieben Stammspielern bestehe noch Bedarf in allen Mannschaftsteilen.

«Wir sind jetzt auf einem Stand, an dem die Mannschaft Formen annimmt. Ich glaube, dass wir schon jetzt eine sehr gute und homogene Truppe stehen haben», sagte Zuber. Unter Mota wolle der Tabellenneunte der vergangenen Saison mit einer neuen Spielidee auftreten. Als Ziel gab Zuber aus, die kommende Spielzeit besser abzuschließen als die vergangene.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kammerknecht soll Waldhof-Abwehr verstärken
3. Liga

Kammerknecht soll Waldhof-Abwehr verstärken

Waldhof Mannheim präsentiert einen Neuzugang für die Defensive. Claudio Kammerknecht spielt zudem in der Nationalmannschaft eines kleinen Fußball-Landes.

19.06.2026

Nach Breitenreiter-Gerüchten: Mota wird Waldhof-Coach
3. Liga

Nach Breitenreiter-Gerüchten: Mota wird Waldhof-Coach

Spekuliert wird über eine Verpflichtung von André Breitenreiter. Doch ein Portugiese übernimmt den Trainerposten bei Waldhof Mannheim. Rui Mota kommt von einem Europa-League-Teilnehmer in die 3. Liga.

18.06.2026

Innenraumverbot für Waldhof-Geschäftsführer Zuber
Fußball

Innenraumverbot für Waldhof-Geschäftsführer Zuber

Gegen Cottbus hat sich Mannheims Sportgeschäftsführer unsportlich verhalten. Nun ist er mit einer Strafe belegt worden.

16.09.2025

Waldhof Mannheim verpflichtet Iwe
Saisonplanung

Waldhof Mannheim verpflichtet Iwe

Waldhof Mannheim wird auf der Suche nach dem nächsten Neuzugang beim SV Sandhausen fündig.

20.06.2025

Waldhof Mannheim trennt sich von sieben Spielern
Abgänge

Waldhof Mannheim trennt sich von sieben Spielern

Der Fußball-Drittligist stellt seinen Kader für die kommende Saison neu auf.

24.05.2025