Waldhof-Neustart: Mannschaft nimmt unter Mota Formen an
Sieben Stammspieler sind weg, einige Neuzugänge trainieren schon mit: Waldhof Mannheim will unter Mota die kommende Saison erfolgreicher gestalten.
Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der neue Trainer Rui Mota begrüßte bis auf die Langzeitverletzten Lucien Hawryluk, Jascha Brandt und Adama Diakhaby den kompletten Kader. Vor rund 200 Fans absolvierten auch die Neuzugänge Claudio Kammerknecht (Dynamo Dresden), Noah Sarenren Bazee (Arminia Bielefeld) und Julian Ulbricht (SV Meppen) ihre erste Einheit für die Blau-Schwarzen.
Die Kaderplanung ist nach Angaben von Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber allerdings noch nicht abgeschlossen. Nachdem der Waldhof am Dienstag bereits Innenverteidiger Moritz Polte vom Regionalligisten BFC Dynamo verpflichtet hatte, kündigte Zuber weitere Transferaktivitäten an. Nach dem Abgang von sieben Stammspielern bestehe noch Bedarf in allen Mannschaftsteilen.
«Wir sind jetzt auf einem Stand, an dem die Mannschaft Formen annimmt. Ich glaube, dass wir schon jetzt eine sehr gute und homogene Truppe stehen haben», sagte Zuber. Unter Mota wolle der Tabellenneunte der vergangenen Saison mit einer neuen Spielidee auftreten. Als Ziel gab Zuber aus, die kommende Spielzeit besser abzuschließen als die vergangene.