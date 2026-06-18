Nach Breitenreiter-Gerüchten: Mota wird Waldhof-Coach
Spekuliert wird über eine Verpflichtung von André Breitenreiter. Doch ein Portugiese übernimmt den Trainerposten bei Waldhof Mannheim. Rui Mota kommt von einem Europa-League-Teilnehmer in die 3. Liga.
Mannheim (dpa/lsw) - Über eine überraschende Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers André Breitenreiter wurde spekuliert, doch der Portugiese Rui Mota wird neuer Coach des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Statt Breitenreiter (52) präsentierten die Kurpfälzer den 47-jährigen Mota bei einer Pressekonferenz im Carl-Benz-Stadion.
Wieso es Breitenreiter-Spekulationen gegeben habe, wisse er nicht, sagte Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. «Wir haben gut gegessen, aber André war nicht da», antwortete Zuber auf eine Frage nach einem angeblichen Abendessen.
Vom Europapokal-Teilnehmer in die 3. Liga
Mota war zuletzt beim bulgarischen Europa-League-Teilnehmer Ludogorets Razgrad tätig. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben, Zuber blieb in der Frage vage: «Wir planen schon etwas länger mit ihm», sagte er. «Rui war von Beginn an unsere Wunschlösung für die vakante Trainerposition», so Zuber. «Er ist ein aufstrebender Trainer, der bei jeder seiner bisherigen Stationen bewiesen hat, dass er erfolgreichen Fußball spielen lassen kann.»
Erster Kontakt schon im Januar
Schon im Januar habe es den ersten Kontakt gegeben, weil da bereits eine Anfrage für Vorgänger Luc Holtz vorgelegen habe. Der Luxemburger Holtz verließ die Mannheimer nach einem Jahr und übernimmt den FC Metz in der zweiten französischen Liga.
Mota verfolgte die Auftritte der Mannheimer deswegen schon seit Januar. Er habe bereits in elf Ländern als Coach gearbeitet, Deutschland sei sein zwölftes, sagte der Portugiese, der noch kein Deutsch spricht. Unter anderem war er in Polen, Belgien, Armenien und Georgien tätig. «Er bringt eine klare Spielidee, eine ausgeprägte Siegermentalität und internationale Erfahrung mit nach Mannheim», so Zuber. Am 28. Juni beginnt mit dem Trainingsauftakt das neue Kapitel.