Nach Breitenreiter-Gerüchten: Mota wird Waldhof-Coach

Mannheim (dpa/lsw) - Über eine überraschende Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers André Breitenreiter wurde spekuliert, doch der Portugiese Rui Mota wird neuer Coach des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Statt Breitenreiter (52) präsentierten die Kurpfälzer den 47-jährigen Mota bei einer Pressekonferenz im Carl-Benz-Stadion.

Wieso es Breitenreiter-Spekulationen gegeben habe, wisse er nicht, sagte Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. «Wir haben gut gegessen, aber André war nicht da», antwortete Zuber auf eine Frage nach einem angeblichen Abendessen.

Foto: Uwe Anspach/dpa Über Trainer André Breitenreiter war zuvor als neuer Waldhof-Coach spekuliert worden. (Archivbild)

Vom Europapokal-Teilnehmer in die 3. Liga

Mota war zuletzt beim bulgarischen Europa-League-Teilnehmer Ludogorets Razgrad tätig. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben, Zuber blieb in der Frage vage: «Wir planen schon etwas länger mit ihm», sagte er. «Rui war von Beginn an unsere Wunschlösung für die vakante Trainerposition», so Zuber. «Er ist ein aufstrebender Trainer, der bei jeder seiner bisherigen Stationen bewiesen hat, dass er erfolgreichen Fußball spielen lassen kann.»

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Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Für Waldhof-Geschäftsführer Gerhard Zuber ist Rui Mota eine «Wunschlösung». (Archivbild)

Erster Kontakt schon im Januar

Schon im Januar habe es den ersten Kontakt gegeben, weil da bereits eine Anfrage für Vorgänger Luc Holtz vorgelegen habe. Der Luxemburger Holtz verließ die Mannheimer nach einem Jahr und übernimmt den FC Metz in der zweiten französischen Liga.