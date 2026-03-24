Tierschutz

Kanarienvogel als Beifahrer sorgt für Polizei-Einsatz

Ein Lastwagen-Fahrer lässt seinen tierischen Begleiter an einem Rastplatz an die frische Luft. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Kanarienvogel sorgte für einen ungewöhnlichen Anblick auf einem Parkplatz an der A81. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Ein Kanarienvogel sorgte für einen ungewöhnlichen Anblick auf einem Parkplatz an der A81. (Symbolbild)

Eutingen im Gäu (dpa/lsw) - Wegen seines gefiederten Beifahrers ermittelt die Polizei gegen einen Lkw-Fahrer. Der 28-Jährige hatte seinen Kanarienvogel in einem Käfig auf einem Rastplatz an der Autobahn 81 bei Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) abgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte den Vogel auf einer Grünfläche des Parkplatzes und rief die Polizei, weil er dachte, er sei ausgesetzt worden. 

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Später stellte sich jedoch heraus, dass der Vogel dem 28-Jährigen gehört. Er sagte den Beamten, er habe das Tier «zum Lüften» auf die Grünfläche gestellt. Weil die Haltung eines Vogels im Führerhaus eines Lastwagens nicht tiergerecht sei, zog das Veterinäramt das Tier vorläufig ein. Zudem hatte der Mann nicht das vorgeschriebene Gesundheitszeugnis für den Grenzübertritt nach Deutschland dabei.

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