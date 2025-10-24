Verkehrsunfall

Lastwagen auf A45 umgekippt

Auf der A45 bei Münzenberg ist ein mit Rüben beladener Lastwagen umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein umgekippter Lkw auf der A45 hat die Polizei beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein umgekippter Lkw auf der A45 hat die Polizei beschäftigt. (Symbolbild)
