Fußball-Bundesliga

Kane fehlt weiter beim FC Bayern - Laimer wieder zurück

Der FC Bayern empfängt am Sonntag im Bundesliga-Topspiel 1899 Hoffenheim. Stürmerstar Harry Kane ist weiter erkrankt. Dafür ist ein Defensivallrounder zurück.

Harry Kane muss beim FC Bayern weiter pausieren. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Harry Kane muss beim FC Bayern weiter pausieren. (Archivbild)

München (dpa) - Der FC Bayern München muss die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) weiter ohne Harry Kane bestreiten. Der englische Stürmerstar fehlte auch bei der öffentlichen Einheit am Mittwochvormittag krankheitsbedingt. Defensivallrounder Konrad Laimer war dagegen erstmals wieder im Mannschaftstraining dabei, das er aber nicht komplett absolvierte. Der Österreicher hatte sich Mitte Januar beim 3:1 gegen den 1. FC Köln einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Die Münchner haben nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Hoffenheim ist überraschender Tabellendritter. Kane hat in dieser Saison in der Liga schon 22 Mal getroffen.

Zwei Torhüter im Blickpunkt

Im Fokus am Sonntag stehen aber nicht zuletzt die beiden Stammtorhüter. Nach der nächsten Verletzung von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen flammt wieder eine Debatte auf, wer bei der WM im deutschen Tor stehen wird. Ter Stegens Ersatzmann im Nationalteam ist Oliver Baumann (Hoffenheim). Der Münchner Manuel Neuer war zwar nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, ein Comeback ist aber wieder Gesprächsthema.

