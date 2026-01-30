2. Fußball-Bundesliga

Kapitän Köhler will Eintracht Braunschweig verlassen

Eintracht Braunschweig muss künftig auf Kapitän Sven Köhler verzichten. Der 29-Jährige will sofort wechseln. Cheftrainer Heiner Backhaus reagiert.

Will Eintracht Braunschweig verlassen und wurde aus dem Kader gestrichen: Kapitän Sven Köhler. Foto: Swen Pförtner/dpa
Will Eintracht Braunschweig verlassen und wurde aus dem Kader gestrichen: Kapitän Sven Köhler.

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig verliert mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den Kapitän. Mittelfeldspieler Sven Köhler will zu Grasshoppers Zürich wechseln. Das teilte Cheftrainer Heiner Backhaus bei der Pressekonferenz zum Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Köhler werde daher auch nicht im Kader für die Partie gegen den KSC stehen, sagte Backhaus. «Wir brauchen den vollen Fokus auf das Spiel. Wir brauchen Jungs, die das Stadion anzünden, die die Energie bündeln», sagte der Cheftrainer. 

Noch keine Einigung zwischen den Vereinen

Nach Backhaus' Angaben hatte Köhler am Donnerstagabend ihm und Sportchef Benjamin Kessel seinen Wunsch nach einem sofortigen Wechsel in die Schweiz mitgeteilt. «Es lief fair und ehrlich ab, das möchte ich betonen. So ist das Geschäft, der Verein muss das entscheiden», sagte Backhaus. 

Das Interesse der Züricher an dem 29-Jährigen war seit Wochenbeginn bekannt. Zunächst deutete sich an, dass Köhler vorerst bleiben würde. Nun kam die Wende. Bislang gibt es noch keine Einigung der beiden Clubs über den Transfer. Die Braunschweiger möchten eine Ablösesumme. Das Transferfenster schließt am Montag.

Köhler hat in Braunschweig noch einen Vertrag bis Juni 2027. Er war im Sommer 2024 von Odense BK zur Eintracht gekommen und bestritt bislang 51 Pflichtspiele für die Niedersachsen. Die Braunschweiger sind vor dem 20. Spieltag Tabellen-12., haben aber nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darmstadt ringt Braunschweig mit 2:1 nieder
2. Bundesliga

Darmstadt ringt Braunschweig mit 2:1 nieder

Eintracht Braunschweig ist lange das bessere und effektivere Team, doch dann belohnt sich Darmstadt für sein Bemühen. Spielerisch überzeugen können die Hessen aber nicht.

13.09.2025

«Geile Aufgabe»: Braunschweig will Stuttgart ärgern
DFB-Pokal

«Geile Aufgabe»: Braunschweig will Stuttgart ärgern

Braunschweig steht unter dem neuen Trainer noch ganz am Anfang. Im Pokal wollen die Niedersachsen einem großen Favoriten nun dennoch Paroli bieten.

25.08.2025

Wechsel kurz vor Abschluss: Trapp fehlt im Pokal-Kader
Eintracht Frankfurt

Wechsel kurz vor Abschluss: Trapp fehlt im Pokal-Kader

Der Transfer von Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nach Frankreich zu Paris FC ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Einen neuen Kapitän bei den Hessen gibt es schon.

17.08.2025

Frankfurt mit Pokalprüfung in Braunschweig
DFB-Pokal

Frankfurt mit Pokalprüfung in Braunschweig

Auch für Eintracht Frankfurt startet der DFB-Pokal. Die Mannschaft ist bei Eintracht Braunschweig gefordert.

18.08.2024

Eintracht in Braunschweig noch ohne Neuzugang Theate
DFB-Pokal

Eintracht in Braunschweig noch ohne Neuzugang Theate

Nach fünf Wochen Vorbereitung muss sich die Eintracht beim Pflichtspiel-Einstand in Braunschweig zeigen. Einen Neuzugang für die Abwehr macht die Eintracht perfekt.

18.08.2024