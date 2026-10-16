Kapitalverbrechen? - Soko gegründet nach Leichenfund

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt und dem Fund einer Leiche gibt es Hinweise auf ein Kapitalverbrechen. Eine Sonderkommission sei gegründet worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht und verwies auf eine Pressemitteilung im Laufe des Vormittags.