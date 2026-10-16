Brände

Kapitalverbrechen? - Soko gegründet nach Leichenfund

In Mannheim brennt ein Lokal, später wird eine Leiche darin gefunden. Die Polizei gründet eine Sonderkommission. Es gibt Hinweise auf ein Verbrechen.

Nach einem Brand in einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ist eine tote Frau gefunden worden. Foto: Rene Priebe/dpa
Nach einem Brand in einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ist eine tote Frau gefunden worden.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt und dem Fund einer Leiche gibt es Hinweise auf ein Kapitalverbrechen. Eine Sonderkommission sei gegründet worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht und verwies auf eine Pressemitteilung im Laufe des Vormittags.

Hintergründe bisher unklar

Die tote Person, bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Frau, war in der vergangenen Nacht in dem völlig verqualmten Lokal entdeckt worden, das während des Ausbruchs des Brandes geschlossen gewesen war. Die Ursache des Feuers ist unklar. Angaben dazu, wie die Person zu Tode kam, gab es ebenfalls nicht.

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