Unfall im Baden-Airpark

Kaputte Triebwerke – Pilot muss Notlandung einleiten

Glück im Unglück: Ein Pilot setzt zur Notlandung an, nachdem die Triebwerke ausfallen. Der Mann bleibt unverletzt.

Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk waren vor Ort. (Symbolbild)

Rheinmünster (dpa/lsw) - Ein Pilot ist mit einem Kleinflugzeug in Rheinmünster (Landkreis Rastatt) notgelandet. Die Triebwerke sollen während des Flugs am Freitagabend ausgefallen sein, teilte die Polizei mit. Der Pilot konnte vor dem Außenzaun der Landebahn des Baden-Airparks unverletzt landen. Es waren keine weiteren Passagiere an Bord. 

An dem Kleinflugzeug entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte der Feuerwehr, Beamte von Polizeiposten Flughafen und Helfer des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz.

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