Nach Unfall in Hessen

Kaputtes Auto ohne Kennzeichen – Polizei stoppt Fahrer

Mit einem stark beschädigtem Auto und ohne Führerschein und Kennzeichen durch zwei Bundesländer: Die Polizei stoppt einen 26-Jährigen. Was ihm jetzt droht.

Eine Polizeikontrolle beendete die Fahrt eines wohl berauschten 26-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Eine Polizeikontrolle beendete die Fahrt eines wohl berauschten 26-Jährigen. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Weil sein Auto kein Kennzeichen mehr hatte und Fahrzeugteile hinter sich her zog, hat die Polizei einen 26-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann habe zuvor in Hessen einen Unfall verursacht und dabei sein Auto schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt soll er an dem Tag dreimal ohne gültige Fahrerlaubnis und womöglich berauscht gefahren sein. 

Bei der Kontrolle in Aschaffenburg hätten die Polizisten dann deutlichen Alkoholgeruch bei ihm festgestellt und eine angebrochene Flasche Wodka und Utensilien für Drogen gefunden. Ein Strafverfahren gegen ihn sei eingeleitet worden.

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