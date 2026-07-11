Fußball

Karlsruher SC verpflichtet Ex-Rostocker Viktor Bergh

Neuer Schwung für die linke Seite: Defensivspieler Bergh bringt internationale Erfahrung und Offensivdrang zum KSC.

Künftig für den KSC im Einsatz: Viktor Bergh. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Künftig für den KSC im Einsatz: Viktor Bergh. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat zum Start des Trainingslagers im österreichischen Neukirchen einen weiteren Neuzugang vermeldet. Vom schwedischen Club Djurgardens IF kommt Linksverteidiger Viktor Bergh, wie die Badener mitteilten. Der 26-Jährige unterschrieb nach Vereinsangaben über mehrere Jahre.

«Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli noch etwas machen wollen», sagte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport des KSC. Bergh kennt aus seiner Zeit beim FC Hansa Rostock den deutschen Fußball und verfügt dank Einsätzen in der Conference League über internationale Erfahrung. 

«Er bringt eine hohe Laufbereitschaft und Intensität mit. Er schaltet sich gerne und regelmäßig in das Offensivspiel ein, sucht mit seinem Drang den Weg nach vorn», sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball. «Im Pressing setzt er den Gegner durch seine Aggressivität und Dynamik früh unter Druck.»

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