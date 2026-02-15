Kriminalität

Karnevals-Zuschauer trägt verbotene NS-Symbole

Inmitten verkleideter Karnevalsbesucher fällt ein junger Mann auf. Er trägt Uniformteile und verbotene Symbole aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Für den 19-Jährigen war der Besuch des Fastnachtsumzugs mit der Festnahme durch die Polizei beendet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Für den 19-Jährigen war der Besuch des Fastnachtsumzugs mit der Festnahme durch die Polizei beendet. (Symbolbild)

Elbtal-Hangenmeilingen (dpa/lhe) - Ein Zuschauer eines Fastnachtsumzuges hat Uniformteile aus dem Zweiten Weltkrieg mit verbotenen NS-Symbolen getragen - gegen ihn wird nun ermittelt. Eine Streife habe den Mann am Samstag in Elbtal-Hangenmeilingen (Landkreis Limburg-Weilburg) festgenommen, teilte die Polizei mit. 

Der 19-Jährige sei anderen Anwesenden aufgefallen. Eine alarmierte Streife habe ihn dann zur Dienststelle gebracht und die verbotenen Gegenstände sichergestellt. Dann sei er wieder auf freien Fuß gekommen. Weitere Angaben zu den verbotenen Symbolen machte die Polizei nicht.

