Ungemütliches Karnevals-Ende am Dienstag

Offenbach (dpa) - Regen und Schnee vermiesen den Narren den letzten tollen Tag. Auf dem Weg zur Arbeit ist am Dienstag Vorsicht angebracht, denn teilweise kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch glatt werden.

Vor allem im Bergland und im Nordosten Deutschlands kommen die Niederschläge «durchgängig als Schnee» vom Himmel, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert.

In der Westhälfte soll die Schneefallgrenze - Stand Montagnachmittag - in der Nacht allmählich auf etwa 600 bis 400 Meter sinken. Es kann also wieder mal glatt werden auf den Straßen. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge ist vereinzelt gefrierender Regen möglich.

Am Dienstag fällt dann neben Konfetti häufig Regen oder Schnee. Nicht gerade das, was die Narren sich wünschen. Im Nordosten, an den Alpen sowie oberhalb von 600 Metern soll es am Dienstag durchwegs schneien.

Abgesehen davon bleibt es bei der Temperatur-Zweiteilung. Im Südwesten wird es laut DWD in der Nacht zum Dienstag bei plus fünf Grad meist frostfrei. Im Nordosten hingegen wird es stellenweise bis zu minus sieben Grad kalt.