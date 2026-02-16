Wetter

Ungemütliches Karnevals-Ende am Dienstag

Der Wetter-Gott muss ein Faschingsmuffel sein: Während die letzten Narren durch die Straßen ziehen, kommt es am Dienstag nass von oben. Schnee und Eis machen die Straßen glatt.

Auch am Dienstag kommt es nass vom Himmel. Foto: Henning Kaiser/dpa
Auch am Dienstag kommt es nass vom Himmel.

Offenbach (dpa) - Regen und Schnee vermiesen den Narren den letzten tollen Tag. Auf dem Weg zur Arbeit ist am Dienstag Vorsicht angebracht, denn teilweise kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch glatt werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vor allem im Bergland und im Nordosten Deutschlands kommen die Niederschläge «durchgängig als Schnee» vom Himmel, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. 

In der Westhälfte soll die Schneefallgrenze - Stand Montagnachmittag - in der Nacht allmählich auf etwa 600 bis 400 Meter sinken. Es kann also wieder mal glatt werden auf den Straßen. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge ist vereinzelt gefrierender Regen möglich. 

Am Dienstag fällt dann neben Konfetti häufig Regen oder Schnee. Nicht gerade das, was die Narren sich wünschen. Im Nordosten, an den Alpen sowie oberhalb von 600 Metern soll es am Dienstag durchwegs schneien. 

Abgesehen davon bleibt es bei der Temperatur-Zweiteilung. Im Südwesten wird es laut DWD in der Nacht zum Dienstag bei plus fünf Grad meist frostfrei. Im Nordosten hingegen wird es stellenweise bis zu minus sieben Grad kalt. 

Im Übergangsbereich zur milderen Luft kann es laut DWD vereinzelt zu gefrierendem Regen mit Glatteisbildung kommen. Vor allem gilt das von der Nordsee bis zum Erzgebirge.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hier müssen sich Narren im Südwesten auf Schnee einstellen
Wetter zur Fastnacht

Hier müssen sich Narren im Südwesten auf Schnee einstellen

Glätte am Morgen, Sonne am Mittag und neue Schneeschauer in der Nacht: Wer sich in Baden-Württemberg ins Fastnachtsgetümmel stürzt, sollte das Wetter im Blick behalten.

14.02.2026

Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig
DWD-Prognose

Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig

Erst frösteln, dann wieder Sonnenstrahlen: Das Wetter in Baden-Württemberg sorgt in den kommenden Tagen für Überraschungen.

17.11.2025

Wechselhaftes Wetter in Hessen: Regen, Schnee und Glätte
Gewitter möglich

Wechselhaftes Wetter in Hessen: Regen, Schnee und Glätte

Das Wetter in Hessen bleibt unbeständig. Regen und Schnee führen zu glatten Straßen. Vereinzelt sind Gewitter möglich.

07.01.2025

Vorhersage

Ungemütliches Wetter vor den tollen Tagen

Nass, windig, warm: In der Woche vor Fastnacht ist das Wetter nicht sehr lustig.

06.02.2024

Vorhersage

Ungemütliches Wetter zum Wochenstart in Baden-Württemberg

26.03.2023