Kassel Airport: Ryanair startet 2027 mit zwei Urlaubszielen

Calden (dpa/lhe) - Die irische Billigfluglinie Ryanair fliegt ab dem Sommer 2027 vom Kassel Airport in Calden (Landkreis Kassel). Wie Ryanair und der Flughafen mitteilten, sind zwei wöchentliche Verbindungen nach Palma de Mallorca und zwei nach Lamezia Terme in Kalabrien geplant. Laut Flughafen sind die Flüge bereits buchbar.

Demnach fliegt Ryanair Mallorca vom 31. März bis 30. Oktober 2027 mittwochs um 9.15 Uhr und samstags um 19.30 Uhr an. Die Flüge ins süditalienische Lamezia Terme sind vom 29. März bis 29. Oktober 2027 montags um 13.15 Uhr und freitags um 17.10 Uhr geplant.

«Starkes Signal für gesamte Region»

«Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit Ryanair eine der führenden Fluggesellschaften Europas für den Kassel Airport gewinnen konnten», sagte der Geschäftsführer des Flughafens, Lars Ernst, laut Mitteilung. «Das ist ein Erfolg für unseren Flughafen und ein starkes Signal für die gesamte Region Nordhessen.»

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Während Kassel zeige, welches Wachstum kostengünstige Regionalflughäfen ermöglichen können, bleibe Deutschland aufgrund seiner schädlichen Luftverkehrsteuer sowie der überhöhten Sicherheits-, Flugsicherungs- und Flughafengebühren einer der am wenigsten wettbewerbsfähigen Luftverkehrsmärkte Europas, erklärte Ryanair in seiner Mitteilung.

Die Airline forderte die Bundesregierung auf, die Luftverkehrsteuer abzuschaffen und die Flughafen- und Sicherheitsgebühren zu halbieren. Nur dann werde sie in Deutschland mehr investieren und unter anderem 30 zusätzliche Flugzeuge stationieren, neue Basen eröffnen und 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Defizitär seit Eröffnung 2013

Der Kassel Airport macht seit seiner Eröffnung 2013 jährlich Millionenverluste. Im Jahr 2024 betrug das Defizit des Regionalflughafens knapp fünf Millionen Euro. Für 2025 sah der Wirtschaftsplan ebenfalls einen Fehlbetrag von rund fünf Millionen Euro vor. Größter Anteilseigner des Flughafens ist das Land Hessen mit 68 Prozent. Weitere Gesellschafter sind die Stadt und der Kreis Kassel mit je 14,5 Prozent. Die Gemeinde Calden hält 3 Prozent.

Die einzige stationierte Maschine der Fluggesellschaft Sundair verlor der Regionalflughafen bereits 2024. Pläne mit alternativen Airlines und Veranstaltern gestalteten sich in der Vergangenheit in der Umsetzung schwierig.

Weiterentwicklung des Flughafens

Der Aufsichtsrat des Kassel Airport hatte im Frühjahr eine strategische Weiterentwicklung des defizitären Regionalflughafens beschlossen. Dazu gehört der Aufbau eines zentralen Logistik- und Trainings-Standortes sowie eines Drohnentestzentrums des Rüstungsunternehmens Rheinmetall an dem Flughafen.

Nach Angaben des Konzerns soll im Gewerbepark Kassel Airport der sogenannte Logistics & Training Hub Kassel-Calden entstehen. Mit Unterstützung des Landes sollen dort rund 45 Millionen Euro investiert und rund 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Direkt am Flughafen ist nach Unternehmensangaben das Testzentrum Drohnen Kassel-Calden geplant, für bis zu fünf Millionen Euro und 30 Beschäftigte.