Kassel (dpa/lhe) - Die Stadt Kassel stellt in diesem Winter rund 40 Notschlafplätze zur Verfügung. Das Angebot laufe in Kooperation mit den Trägern der Wohnungslosenhilfe und sei in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt worden, teilte die Stadt mit. Laut den Angaben wird die Zahl der Menschen, die in Kassel auf der Straße leben, auf rund 150 geschätzt.

Die Hilfestrukturen müssten dynamisch mit Leben gefüllt und immer wieder angepasst werden, denn die Temperaturen bestimmten die Nachfrage nach den Schlafangeboten, sagte Sozialdezernent Norbert Wett (CDU). «Manche möchten einen sicheren Schlafplatz haben, anderen reicht ein Raum zum Aufwärmen oder auch ein wintertauglicher Schlafsack.»

Zudem ist in Kassel ein privat organisierter Kältebus unterwegs. Die ehrenamtlichen Helfer sind besonders im Bereich des Bahnhofs tätig und bringen die Obdachlosen auf Wunsch in einen Wärmeraum oder zu den Übernachtungsangeboten. Auch tagsüber gibt es den Angaben zufolge verschiedene Angebote wie etwa Aufenthaltsräume.