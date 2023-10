Keiner muss draußen schlafen: Hilfe für Obdachlose im Winter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt verstärkt in den kommenden Wochen und Monaten ihre Hilfsangebote für obdachlose Menschen. «In Frankfurt muss niemand auf der Straße schlafen. Wir haben ausreichend Angebote», sagte Sozial- und Gesundheitsdezernentin Elke Voitl (Grüne) am Donnerstag. Bereits seit Anfang der Woche fährt der Kältebus durch die Frankfurter Stadtgebiete und versorgt Obdachlose mit dem Nötigsten - sei es ein Schlafsack oder warmer Tee.

Um obdachlose Frauen in der bevorstehenden Winterzeit zu schützen, stehen für sie im «Zentrum für Frauen» ab Mitte November Übernachtungsmöglichkeiten bereit. In der Einrichtung, in der nur Frauen arbeiten, können die Obdachlosen außerdem Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Aktuell leben circa 250 Obdachlose in Frankfurt, davon fast 50 Frauen.