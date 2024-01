Obdachlosenhilfe: «Niemand muss auf der Straße schlafen»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch bei den aktuell eisigen Temperaturen und Dauerfrost stehen obdachlosen Menschen in Frankfurt genügend Unterkunftsplätze zur Verfügung. «In Frankfurt muss niemand auf der Straße schlafen», sagte ein Sprecher des Sozialdezernats der Stadt der Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten sei deutlich größer als die Zahl obdachloser Menschen.

Allein in den Unterkünften am Ostpark und am Eschenheimer Tor stehen Hilfsbedürftigen jeweils 200 Plätze zur Verfügung. «Seit 2022 bietet die Stadt Frankfurt mit Haus Lilith erstmals eine Winternotübernachtung ausschließlich für Frauen an», sagte der Sprecher. Darüber hinaus gibt es knapp 200 Plätze in Notunterkünften für drogenabhängige obdachlose Menschen.