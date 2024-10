Frankfurt erweitert Hilfe für Obdachlose

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt erweitert die Hilfe für Obdachlose. Die Sozialarbeit in der Not-Übernachtungseinrichtung an der U-Bahn-Haltestelle Eschenheimer Tor in der Nähe der Hauptwache werde ausgebaut, sagte Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne). Mitarbeiter des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten sowie des Jugend- und Sozialamts seien in diesem Winter zweimal pro Woche vor Ort, um den Menschen zu helfen.