Hessische Kommunen bieten Hilfe für Obdachlose

Frankfurt/Kassel/Hanau (dpa/lhe) - Notunterkünfte, warme Kleidung, Essensausgabe oder medizinische Grundversorgung: Kommunen in Hessen organisieren oder halten vor einem möglichen Wintereinbruch Hilfsangebote für obdachlose Menschen vor. «Die Stadt Kassel organisiert in Kooperation mit den örtlichen Akteurinnen und Akteuren der Wohnungslosenhilfe möglichst passgenaue Angebote zum Erfrierungsschutz in den Wintermonaten», teilte die Stadt in Nordhessen auf Anfrage mit.