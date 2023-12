Städte bieten zahlreiche Hilfen für Obdachlose im Winter an

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Frankfurter Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) ruft die Bevölkerung dazu auf, gerade in den kalten Wintermonaten auf Hilfsbedürftige und Obdachlose zu achten. «Gehen Sie nicht vorbei, wenn Sie einen Menschen ungeschützt in der Kälte liegen oder in einer sonstigen Notlage sehen», erklärte sie. Falls nötig, sollte der Notruf gewählt werden.