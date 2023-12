Katharina Hemmer gewinnt Grand Prix Special in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dressurreiterin Katharina Hemmer hat am Samstag beim Frankfurter Festhallen-Reitturnier auch den Grand Prix Special gewonnen. Ihre Vorstellung auf Denoix bewerteten die Richter mit 76,659 Prozent, das reichte locker für den Sieg vor Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso (75,745) und Svenja Kämper-Meyer (Dülmen) mit Amanyara M (71,702). Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabell Werth aus Rheinberg, wurde mit Superb Vierte (70,383).

Hemmer hatte am Vortag bereits den Grand Prix gewonnen. Die 29-Jährige arbeitet als Bereiterin in Borchen im Stall von Hubertus Schmidt, der 2004 Mannschafts-Olympiasieger wurde. Denoix reitet sie seit Anfang des Jahres. Am Sonntag findet die Kür statt.