Spanier Carrascosa gewinnt Dressur-Kür in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der in Coesfeld lebende Spanier Borja Carrascosa hat beim internationalen Reitturnier in Frankfurt am Main die Grand Prix Kür in der Dressur gewonnen. Die Richter bewerteten seine Vorstellung am Sonntag auf Sir Hubert mit 77,525 Prozent. Damit verwies der 41-Jährige Laura Strobel aus Cappeln mit Valparaiso (75,875) auf Rang zwei. Platz drei ging an Maria Pais So Amaral aus Portugal mit Hot Hit (75,550).