Isabell Werth gewinnt überlegen ersten Grand Prix

Wiesbaden (dpa/lhe) - Isabell Werth aus Rheinberg hat den ersten Grand Prix beim Wiesbadener Pfingstreitturnier am Samstag überlegen gewonnen. Die Vorstellung der erfolgreichsten Dressurreiterin der Welt mit ihrem 18 Jahre alten Emilio wurde von den Richtern mit 75,065 Prozent bewertet. Mit großem Abstand folgte Ingrid Klimke aus Münster mit First Class (70,891). Dritte wurde die Schweizerin Andrina Suter mit Fibonacci (70,370). In dem Grand Prix konnten sich die Reiter für die Kür am Sonntagabend qualifizieren. Die 54-jährige Werth hat diese Prüfung bereits acht Mal gewonnen, bei ihrem bislang letzten Sieg 2023 hatte sie ebenfalls Emilio unter dem Sattel gehabt.