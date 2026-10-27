Neckar-Odenwald-Kreis

Katze angeschossen - Tierarzt muss Projektil entfernen

Einer Frau fällt auf, dass ihre Katze sich komisch verhält. Sie macht einen Termin beim Tierarzt aus. Bei der Untersuchung macht der Arzt eine erschreckende Entdeckung.

Ein Tierarzt entfernte ein Projektil aus dem Körper der Katze. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Ein Tierarzt entfernte ein Projektil aus dem Körper der Katze. (Symbolbild)

Mudau (dpa/lsw) - Eine Katze ist im Neckar-Odenwald-Kreis von einem Unbekannten angeschossen und verletzt worden. Ein Tierarzt habe bei einer Untersuchung ein Geschoss von einer Luftdruckwaffe im Körper des Tieres gefunden, teilte die Polizei mit. Das Projektil habe mit einer Operation entfernt werden müssen. 

Die Besitzerin hatte bereits Mitte Oktober bei ihrer Katze in Mudau ein ungewöhnliches Verhalten festgestellt und den Arzt kontaktiert. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.

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