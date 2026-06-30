Unterfranken

Katze mit Luftdruckwaffe beschossen und eingeschläfert

Nach mehreren Tagen kommt eine Katze zurück zu ihrem Besitzer in Unterfranken - schwer verletzt, offenbar durch ein Bleigeschoss. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (Symbolbild)

Erlenbach bei Marktheidenfeld (dpa) - Eine Katze ist in Unterfranken durch ein Bleigeschoss aus einer Luftdruckwaffe so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste. Das Tier sei nach mehreren Tagen am Montag zu seinem Besitzer in Erlenbach bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg zurückgekehrt, teilte die Polizei mit.

Wegen der Verletzungen habe der Mann die Katze zum Tierarzt gebracht, wo das Tier geröntgt und ein Projektil in der Nähe der Wirbelsäule entdeckt wurde. Wegen der Schwere der Verletzungen habe das Tier eingeschläfert werden müssen, teilte die Polizei mit. Bei dem Geschoss handle es sich um ein Projektil, das normalerweise aus Luftdruckwaffen verschossen wird. Die Polizei ermittle wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schuss mit Luftdruckwaffe – Passant leicht verletzt
Innenstadt von Eschwege

Schuss mit Luftdruckwaffe – Passant leicht verletzt

Mitten in Eschwege wird ein 72-Jähriger beschossen. Die Polizei sperrt den Bereich ab, durchsucht eine verdächtige Wohnung - und wird fündig.

30.04.2026

Erhängte Katze gefunden - Polizei ermittelt
Kriminalität

Erhängte Katze gefunden - Polizei ermittelt

Es ist ein grausamer Fund: Ein totes Tier wird erhängt von einem Zeugen gefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

21.10.2025

Nach Schuss auf Katze: 1100 Euro Belohnung für Hinweise
Mörlenbach/Bonsweiher

Nach Schuss auf Katze: 1100 Euro Belohnung für Hinweise

Katzenliebhaber Sascha Weigert aus Zwingenberg hofft, dass der unbekannte Täter mit seiner Hilfe gefunden wird.

29.12.2023

Katze durch Schuss verletzt
Mörlenbach

Katze durch Schuss verletzt

Vermutlich von einer Luftdruckwaffe getroffen kämpft das Tier ums Überleben. Die Polizei ermittelt.

21.12.2023

Darmstadt-Dieburg

Eingeklemmte Katze löst Alarm aus

05.08.2023