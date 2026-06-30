Katze mit Luftdruckwaffe beschossen und eingeschläfert
Nach mehreren Tagen kommt eine Katze zurück zu ihrem Besitzer in Unterfranken - schwer verletzt, offenbar durch ein Bleigeschoss. Jetzt ermittelt die Polizei.
Erlenbach bei Marktheidenfeld (dpa) - Eine Katze ist in Unterfranken durch ein Bleigeschoss aus einer Luftdruckwaffe so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste. Das Tier sei nach mehreren Tagen am Montag zu seinem Besitzer in Erlenbach bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg zurückgekehrt, teilte die Polizei mit.
Wegen der Verletzungen habe der Mann die Katze zum Tierarzt gebracht, wo das Tier geröntgt und ein Projektil in der Nähe der Wirbelsäule entdeckt wurde. Wegen der Schwere der Verletzungen habe das Tier eingeschläfert werden müssen, teilte die Polizei mit. Bei dem Geschoss handle es sich um ein Projektil, das normalerweise aus Luftdruckwaffen verschossen wird. Die Polizei ermittle wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.