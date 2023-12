Nach Schuss auf Katze: 1100 Euro Belohnung für Hinweise

Es muss ein Schock für die Besitzerin von Kisa gewesen sein. Am 11. Dezember wurde die Katze in Bonsweiher in Bereich des Wiesenwegs angeschossen. Anwohner haben die schwer verletzte Katze gefunden und nach Hause gebracht. Dem Täter droht nach §17 des Tierschutzgesetzes potenziell eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Doch der Schütze, der in der Nacht vermutlich mit einer Luftdruckwaffe die Wirbelsäule der Katze getroffen hatte, ist bislang unbekannt und folglich auch unbestraft.