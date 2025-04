Mörlenbach. Gemeinsam singen, Gemeinschaft erleben. Chorgesang verbindet Generationen und schafft besondere Momente, die lange in Erinnerung bleiben – davon sind die Mitglieder des Sängerbundes Bonsweiher überzeugt. Dass dieses Motto fruchtet, zeigt sich auch in der mittlerweile 125-jährigen Vereinsgeschichte, auf die der Sängerbund in diesem Jahr zurückblickt. Ein Jubiläum, das an diesem Wochenende mit Festkommers und Freundschaftssingen gebührend gefeiert wird.