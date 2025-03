Mörlenbach: Kann die SKG Bonsweiher den Kultur- und Museumsverein retten?

Foto: Fritz Kopetzky

Das Lebenswerk von Heimatforscher Heiko Lorenzen bleibt erhalten – der Kultur- und Museumsverein (KuM) Bonsweiher soll in einer Mitgliederversammlung am 4. April in die SKG Bonsweiher integriert werden. In der Alten Schule ist das Museum des Vereins untergebracht (Archivbild).