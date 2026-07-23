Tierquälerei

Katze mit Hakenkreuz am Ohr – Polizei ermittelt

Eine Katze kehrt mit einem auf ihr Ohr gekritzelten Hakenkreuz nach Hause zurück. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den oder die Täter.

Einer Katze wurde ein Hakenkreuz ans Ohr gekritzelt. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Einer Katze wurde ein Hakenkreuz ans Ohr gekritzelt. (Symbolbild)

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Unbekannte haben einer Katze in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit Kugelschreiber ein Hakenkreuz auf das Ohr gekritzelt und ihr zudem an einer Stelle am Bauch auch das Fell ausrasiert. Die Polizei ermittelt seit dem Vorfall Ende Juni wegen Tierquälerei. Hinweise oder auch Zeugenaufrufe hätten bisher nichts ergeben, teilte die Polizei mit. 

Angaben einer Polizeisprecherin zufolge hatte das Tier am 27. Juni noch unversehrt das Haus der Besitzer verlassen und war am frühen Morgen des 28. Juni mit den Markierungen zurückgekehrt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

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