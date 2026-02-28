Feuerwehr im Einsatz

Katze stirbt nach Wohnungsbrand – Frau schwer verletzt

Innerhalb weniger Stunden brennen in Pforzheim zwei Wohnungen. Verletzte, evakuierte Nachbarn und eine tote Katze – was die Feuerwehr am Samstag in Atem hielt.

In Pforzheim brennen kurz hintereinander zwei Wohnungen. Dabei wird eine Katze getötet und eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In Pforzheim brennen kurz hintereinander zwei Wohnungen. Dabei wird eine Katze getötet und eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Wohnungsbrände innerhalb kurzer Zeit haben die Feuerwehr in Pforzheim beschäftigt. Mehrere Menschen wurden verletzt, Wohnungen sind vorerst unbewohnbar, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Hermannstraße stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Dichter Rauch drang aus den Fenstern. Eine Frau erlitt laut Polizeiangaben schwere Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Brandwohnung wurde zudem eine tote Katze aufgefunden. Auch die anderen Wohnungen wurden verraucht. Deren Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zeitweise auch benachbarte Häuser geräumt werden. Die betroffenen Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar.

Während dieses Einsatzes wurde der Leitstelle ein weiterer Wohnungsbrand im Stadtteil Eutingen gemeldet. In einer Erdgeschosswohnung war dort beim Kochen Fett in Brand geraten. Die Bewohner löschten das Feuer selbst mit einem Topfdeckel. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und lüftete die Räume.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tödlicher Wohnungsbrand in Weinheim: Seniorin stirbt in Erdgeschosswohnung
Auch Kind verletzt

Tödlicher Wohnungsbrand in Weinheim: Seniorin stirbt in Erdgeschosswohnung

In der Alten Postgasse ist eine 81-Jährige bei einem Wohnungsbrand gestorben. Die ürbigen Bewohner entkamen aus dem Gebäude.

03.02.2026

81-Jährige nach Brand tot entdeckt - Kind leicht verletzt
Feuerwehreinsatz

81-Jährige nach Brand tot entdeckt - Kind leicht verletzt

Nachbarn sehen, dass es in einer Wohnung brennt und rufen die Feuerwehr. Doch für eine 81-Jährige kommt jede Hilfe zu spät. Die Ursache für den Brand ist zunächst unklar.

03.02.2026

Brand in Karlsruhe – Zwei Verletzte und Wohnung unbewohnbar
Wohnungsbrand

Brand in Karlsruhe – Zwei Verletzte und Wohnung unbewohnbar

Nach einem Brand in Karlsruhe sind zwei Menschen verletzt. Die Feuerwehr musste Bewohner und eine Katze retten. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

06.01.2026

Wohnungsbrand in Kassel: Keine Hinweise auf Brandstiftung
Notfälle

Wohnungsbrand in Kassel: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus finden Einsatzkräfte eine tote 73 Jahre alte Frau. Andere Bewohner konnten sich unverletzt retten, weil sie gewarnt wurden.

02.07.2025

Wohnung in Weinheim nach Brand unbewohnbar
Weinheim

Wohnung in Weinheim nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem Einsatz in der Viernheimer Straße gerufen.

06.11.2024