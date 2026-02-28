Katze stirbt nach Wohnungsbrand – Frau schwer verletzt
Innerhalb weniger Stunden brennen in Pforzheim zwei Wohnungen. Verletzte, evakuierte Nachbarn und eine tote Katze – was die Feuerwehr am Samstag in Atem hielt.
Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Wohnungsbrände innerhalb kurzer Zeit haben die Feuerwehr in Pforzheim beschäftigt. Mehrere Menschen wurden verletzt, Wohnungen sind vorerst unbewohnbar, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.
In der Hermannstraße stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Dichter Rauch drang aus den Fenstern. Eine Frau erlitt laut Polizeiangaben schwere Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Brandwohnung wurde zudem eine tote Katze aufgefunden. Auch die anderen Wohnungen wurden verraucht. Deren Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zeitweise auch benachbarte Häuser geräumt werden. Die betroffenen Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar.
Während dieses Einsatzes wurde der Leitstelle ein weiterer Wohnungsbrand im Stadtteil Eutingen gemeldet. In einer Erdgeschosswohnung war dort beim Kochen Fett in Brand geraten. Die Bewohner löschten das Feuer selbst mit einem Topfdeckel. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und lüftete die Räume.