Fußball

Katze wird zum heimlichen Star beim Europa-League-Finale

Der SC Freiburg konzentriert sich auf das Europa-League-Finale. Währenddessen sorgt auch eine Katze als Besucherin des Stadions für Gesprächsstoff und zieht Blicke auf sich.

Am Rande des Abschlusstrainings machte es sich eine Katze am Spielfeldrand bequem. Foto: Robert Michael/dpa
Am Rande des Abschlusstrainings machte es sich eine Katze am Spielfeldrand bequem.

Istanbul (dpa) - Die Protagonisten beim Europa-League-Finale in Istanbul sind die Spieler des badischen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und des Premier-League-Teams Aston Villa. Doch auch eine Katze sorgt rund um den Schlussakt des internationalen Wettbewerbs für Aufmerksamkeit im Besiktas Park. Am Finalabend lief sie im Stadion und im Arbeitsbereich der Journalisten herum. Schon am Dienstag war eine Katze bei den Pressekonferenzen aufgetaucht und hatte es sich am Rande des Freiburger Abschlusstrainings am Spielfeldrand bequem gemacht.

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