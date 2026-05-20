Titelkampf in Europa League

Wie der SC Freiburg sein großes Finale angeht

Vorfreude statt Druck: Der SC Freiburg möchte gegen den Favoriten Aston Villa Geschichte schreiben. Das Finale wird als besonderer Moment in Erinnerung bleiben.

Trainer Julian Schuster freut sich auf das große Finale. Foto: Robert Michael/dpa
Trainer Julian Schuster freut sich auf das große Finale.

Istanbul (dpa) - Vor zehn Jahren feierte der SC Freiburg die damalige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Nun spielt der einstige Bundesliga-Außenseiter um den Europa-League-Titel. Vor dem Finale gegen Premier-League-Favorit Aston Villa (21.00 Uhr/RTL) erinnerte SC-Trainer Julian Schuster an schwierigere Zeiten der Freiburger Vereinsgeschichte. 

Vorfreude überwiegt bei Schuster

Auch deswegen sei es ein «sehr besonderer Moment», in der türkischen Metropole Istanbul dieses größte Spiel der Vereinsgeschichte zu bestreiten, sagte Schuster. «Ich verspüre weder Nervosität noch einen großen Druck, sondern wirklich eine große Vorfreude. Das liegt einfach an der Mannschaft, weil sie mir eine unglaubliche Sicherheit gibt, mir selber diesen unglaublichen Glauben schenkt.»

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Nach einem kleinen Schreckmoment im Abschlusstraining ging es für ihn weiter: Johan Manzambi. Foto: Robert Michael/dpa
Nach einem kleinen Schreckmoment im Abschlusstraining ging es für ihn weiter: Johan Manzambi.

11.000 Freiburger Fans haben Tickets für das Finale bekommen und werden am Abend im Stadion mitfiebern. Allerdings muss eine große Überraschung her, damit die Badener am Donnerstag mit dem ersten Titel der Clubgeschichte in die Heimat zurückkehren.

Aston Villa muss in der Premier League als Tabellenvierter einen Spieltag vor Saisonende nur dem FC Arsenal, Manchester City und Manchester United den Vortritt lassen. Am Freitagabend bezwang der Traditionsverein von Trainer Unai Emery noch den FC Liverpool mit 4:2.

Die Qualität im Kader des Finalkontrahenten sei «sehr beachtlich», befand Schuster. Freiburgs Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein beschrieb den Endspiel-Favoriten als «sehr abgezockt» und eine sehr erfahrene Mannschaft, die nicht nur mit individueller Klasse überzeuge, sondern auch sehr reif sei. «Wir wissen auf jeden Fall, was auf uns zukommt», sagte der Dauerbrenner. 

Feier mit den Fans nach der Rückkehr

Egal, ob der Sport-Club gewinnt oder verliert - für Donnerstag ist an der Freiburger Messe zum Abschluss der bemerkenswerten Europa-League-Saison in jedem Fall ein Empfang geplant. Wenn die Trophäe mit nach Südbaden reist, dürfte die Party selbstverständlich um einiges ausgelassener ausfallen. 

«Wir werden alles dafür tun, um uns diesen Traum irgendwo zu erfüllen. Für den Verein, für die Fans, für uns selber», kündigte Kapitän Christian Günter an.

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