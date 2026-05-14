Vor Europa-Highlight: Für Schuster zählt nur RB Leipzig

Freiburg (dpa) - Vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte des SC Freiburg legt Julian Schuster den kompletten Fokus zunächst auf das Bundesliga-Saisonfinale. «Wir wollen den siebten Platz und dafür werden wir eben auch alles tun. Natürlich ist die besondere Herausforderung diese Woche, dass eben auch das nächste Spiel schon einen größeren Einfluss hat», sagte Schuster.

Vier Tage nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga kann der Sport-Club seine bemerkenswerte Saison mit dem Europa-League-Triumph krönen. Im Endspiel am 20. Mai treffen die Badener auf Aston Villa. «Ich habe es auch heute Morgen den Jungs gesagt, spätestens wenn sie heute Abend ins Bett gehen und morgen früh wieder aufwachen, gibt es nichts anderes als das Spiel am Samstag», sagte Schuster mit Blick auf die anstehende Partie gegen RB Leipzig (15.30 Uhr).

Auch Bundesliga-Saison «beachtlich»

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