Kaum Vorfreude bei Darmstadt 98 auf Bayern-Duell

Der seit 18 Spielen sieglose Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga ist in der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) krasser Außenseiter. «Wenn man so eine Serie hat, wie wir sie haben, dann nagt es an einem», räumte der 50-Jährige ein. Dennoch wolle die Mannschaft alles dafür tun, «dass man das endlich in eine andere Richtung bringt».