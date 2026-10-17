Gesundheit

Kein Abkochgebot mehr in Wiesbaden

Gute Nachricht für Menschen in der Wiesbadener Innenstadt: Das wochenlange Abkochgebot für Trinkwasser ist aufgehoben. Was die Stadt dazu mitteilt.

Seit einigen Wochen bereitet das Bakterium Pseudomonas aeruginosa in Wiesbaden Probleme. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/Zentralbild/dpa
Seit einigen Wochen bereitet das Bakterium Pseudomonas aeruginosa in Wiesbaden Probleme. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das vorsorgliche Abkochgebot für Trinkwasser in Teilen der Wiesbadener Innenstadt ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das teilte die hessische Landeshauptstadt mit. Alle Analyseergebnisse der vergangenen Tage zeigten keine bakteriellen Auffälligkeiten: Die Trinkwasserqualität entspreche wieder den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. 

«Ein Abkochen des Leitungswassers ist somit nicht mehr erforderlich», hieß es in einer Mitteilung. Für die Aufhebung des Abkochgebots waren drei aufeinanderfolgende Wasserproben mit unauffälligem Testergebnis im Abstand von jeweils mindestens zwei Tagen notwendig. 

Die letzten Proben waren laut Stadt am Donnerstag entnommen worden. Die Ergebnisse liegen seit (heutigem) Samstag vor: Sie seien entsprechend der Trinkwasserverordnung nicht zu beanstanden.

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Seit dem 25. September waren die Wasserversorgungsbetriebe intensiv mit Untersuchungen und der Suche nach der Ursache beschäftigt. Zuvor war in der näheren Umgebung des Kurhauses ein Bakterium im Wasser festgestellt worden, das sich insbesondere auf kranker oder vorgeschädigter Haut sowie auf Schleimhäuten ansiedelt.

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