Kein Abkochgebot mehr in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das vorsorgliche Abkochgebot für Trinkwasser in Teilen der Wiesbadener Innenstadt ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das teilte die hessische Landeshauptstadt mit. Alle Analyseergebnisse der vergangenen Tage zeigten keine bakteriellen Auffälligkeiten: Die Trinkwasserqualität entspreche wieder den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

«Ein Abkochen des Leitungswassers ist somit nicht mehr erforderlich», hieß es in einer Mitteilung. Für die Aufhebung des Abkochgebots waren drei aufeinanderfolgende Wasserproben mit unauffälligem Testergebnis im Abstand von jeweils mindestens zwei Tagen notwendig.

Die letzten Proben waren laut Stadt am Donnerstag entnommen worden. Die Ergebnisse liegen seit (heutigem) Samstag vor: Sie seien entsprechend der Trinkwasserverordnung nicht zu beanstanden.

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