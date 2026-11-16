Kein Platz für Extremisten in kirchlichen Leitungsgremien

Darmstadt/Kassel (dpa/lhe) - Die christlichen Kirchen in Hessen wollen Menschen mit extremistischen, rassistischen und sonst menschenverachtenden Einstellungen aus kirchlichen Leitungsgremien fernhalten. Dieser Grundsatz betrifft auch die Kirchenvorstandswahlen, die bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) im Frühjahr 2027 anstehen. Bis Ende dieses Jahres sollen die vorläufigen Kandidierendenlisten aufgestellt sein.

Menschen sollten sich darauf verlassen können, dass die Leitungsverantwortung in der EKHN in den Händen von Menschen liegt, die nicht solche Positionen vertreten, betonte Kirchenpräsidentin Christiane Tietz. An anderer Stelle suche die hessen-nassauische Landeskirche selbstverständlich ganz bewusst den Dialog mit allen.

Problematisch im Sinne der Wahlordnung für Kirchenvorstände könnte beispielsweise eine AfD-Mitgliedschaft sein. Die Partei wird bundesweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. Einzelne Landesverbände werden vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

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Kirchenvorstände sollen politische Äußerungen im Blick haben

Eine allgemeine Überprüfung der politischen Einstellung von Kandidierenden für den Kirchenvorstand gibt es bei der EKHN nicht. Die Kirchenvorstände seien jedoch angehalten, bei der Suche nach neuen Kandidierenden deren politische Äußerungen im Blick zu haben, erläuterte Tietz.

Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, sagte: «Wenn jemand öffentlich christlichen Werten oder dem Auftrag der Kirche widerspricht, dann kann er nicht gleichzeitig in einer ehrenamtlichen oder beruflichen Funktion Verantwortung für die evangelische Kirche übernehmen.» Alle Menschen seien Ebenbilder Gottes und hätten deshalb eine unantastbare Würde. «Und Kirche versteht sich als Leib Christi, in dem soziale Herkunft, religiöse Differenzierung, sexuelle Orientierung oder auch ethnischer Hintergrund keine Rolle spielen.»

Einzelne Kirchenaustritte bei der EKKW

Eine neue Grundordnung für die EKKW-Kirchenvorstandswahl habe dazu geführt, dass vereinzelt Personen aus der Kirche ausgetreten seien oder sich aus Kirchenvorständen zurückgezogen hätten. Zu einem formellen Ausschlussverfahren aus einem Kirchenvorstand sei es bislang nicht gekommen.

Auch beim Bistum Mainz sind bereits seit längerem alle Kirchenmitglieder, die sich «kirchenfeindlich» betätigen, von der Mitarbeit in kirchlichen Gremien ausgeschlossen. Dies umfasst nach Angaben des Bistums «Handlungen, die öffentlich wahrnehmbar sind und sich gegen die Kirche oder deren Werteordnung richten, worunter in jedem Fall rassistische, extremistische oder menschenfeindliche Äußerungen fallen».