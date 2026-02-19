Witterungsbedingt

Kein Präsenzunterricht an mehreren Schulen

Bildungseinrichtungen reagieren auf die winterlichen Straßenverhältnisse. Konkrete Informationen geben meist die Einrichtungen selbst bekannt.

Da mancherorts die Busse aufgrund der Glättegefahr nicht fahren, fällt der Präsenzunterricht aus. Foto: Helmut Fricke/dpa
Da mancherorts die Busse aufgrund der Glättegefahr nicht fahren, fällt der Präsenzunterricht aus.

Wiesbaden (dpa/lhe) - An mehreren Schulen in Hessen findet heute witterungsbedingt kein Präsenzunterricht statt. Darüber informierte unter anderem der Rheingau-Taunus-Kreis. «Aufgrund des angekündigten starken Schneefalls in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar, haben mehrere Schulen beschlossen, am 19. Februar in den Distanzunterricht zu gehen», teilte die örtliche Verwaltung mit.

Konkrete Informationen seien an der jeweiligen Schule zu erhalten. Das Gymnasium Taunusstein und die Pestalozzi-Schule in Idstein hätten geöffnet.

Im Kreis Gießen teilte etwa die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich mit, man habe sich für Distanzunterricht entschieden. «Erneut hat uns das Busunternehmen mitgeteilt, dass heute kein Linien- und Schulbusverkehr angeboten wird. Daher entfällt heute der Unterricht», hieß es. «Wir bieten in der Schule eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die nicht zuhause betreut werden können, an.»

Im Hochtaunuskreis teilte zum Beispiel die St. Angela-Schule in Königstein mit: «Da die Busse aufgrund der geschlossenen Schneedecke und Glättegefahr nicht fahren können, fällt der Präsenzunterricht heute aus.» Angesetzte Klausuren, Klassenarbeiten oder Nachschreibtermine würden verlegt.

